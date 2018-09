Christian Dahlheim

directeur des ventes

07/09/2018

Parcours professionnel :

Membre du Conseil d'Administration de Volkswagen Financial Services AG en charge des ventes depuis janvier 2016, Christian Dahlheim est nommé directeur des ventes du Groupe, à compter du 1er octobre 2018. Il succède à Fred Kappler qui prend sa retraite. Les responsabilités actuelles de Christian Dahlheim seront assumées par Lars Henner Santelmann, président de Volkswagen Financial Services AG. Christian Dahlheim est titulaire d’un master en physique et d’un MBA. Après diverses expériences professionnelles, il a rejoint le groupe Volkswagen en 2005, occupant différentes fonctions d’encadrement au sein de Volkswagen Financial Services AG, notamment celles de directeur du développement d’entreprise, directeur régional et, depuis 2014, président de Volkswagen Credit Inc. aux États-Unis. Christian Dahlheim a été nommé membre du Conseil d’Administration de Volkswagen Financial Services AG en charge des ventes et du marketing le 1er janvier 2016.