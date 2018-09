Barbara Gay

directrice d'Arval For Me

10/09/2018

Parcours professionnel :

Arval nomme Barbara Gay (45 ans) au poste de directrice d’Arval For Me, sa nouvelle solution digitale qui permet aux particuliers d’avoir accès à ses différents services de mobilité (véhicule de remplacement, service de récupération du véhicule à domicile, remorquage…) et son réseau de partenaires d’entretien et de réparation (pare-brise, carrosserie…). Diplômée de l’ISG (Institut supérieur de Gestion), Barbara Gay a rejoint le loueur longue durée en 1996. Elle a occupé différentes responsabilités marketing et d’encadrement commercial au sein de la direction commerciale avant d’intégrer la structure SME Solutions en 2008. Elle officiait depuis 2014 en tant que directeur du consulting d’Arval France.