Mike Whittington

vice-président en charge des ventes mondiales

10/09/2018

Parcours professionnel :

Mike Whittington est nommé vice-président en charge des ventes mondiales de Polestar. Un poste nouvellement créé au travers duquel il reporte à Jonathan Goodman, PDG de la marque haut de gamme du groupe Volvo. Mike Whittington est diplômé de l’université de Leicester (Royaume-Uni). Il a débuté sa carrière en 1995 chez PSA avant de rejoindre Toyota trois ans plus tard. Responsable de la stratégie et la planification de la marque Lexus en Europe à partir de 2000, il devient ensuite responsable du développement de la marque (2002) puis se voit confier la responsabilité des ventes (2004). Nommé en 2006 directeur général des opérations de Toyota en Europe, il rejoint un an plus tard le groupe Daimler en tant que directeur des opérations réseau de Mercedes. Il évolue ensuite à la direction des ventes des marques Mercedes-Benz Cars, Maybach et Smart (2010) puis à la direction générale de Mercedes-Benz Retail Group au Royaume-Uni (2012). Depuis 2014, il était directeur des opérations de vente monde de Jaguar Land Rover.