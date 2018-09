Jonghyun Kim

président

12/09/2018

Parcours professionnel :

Jonghyun Kim est le nouveau président de Kia Motors France en remplacement de Soohang Chang qui a été promu, le 1er juillet 2018, directeur de la division commerciale de Kia Motors pour l'Amérique du Nord. Jonghyun Kim évolue dans le groupe Hyundai Motor depuis plus de 25 ans. Par le passé, il a dirigé plusieurs filiales européennes (Pays-Bas, Irlande) et s'est également occupé du planning stratégique, du planning produit et du marketing au siège du groupe, à Séoul (Corée du Sud). Il était dernièrement directeur général de Kia Motors au Royaume-Uni.