Pascal Faure

directeur général

10/09/2018

Parcours professionnel :

Pascal Faure a été nommé directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) en Conseil des ministres, à compter du 13 septembre 2018, sur proposition du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Ingénieur général des mines, diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale supérieure des télécommunications de Paris, Pascal Faure était précédemment directeur général des entreprises au Ministère de l’Economie et des Finances.