José Manuel Fernandez

DRH Espagne et Portugal

17/09/2018

Parcours professionnel :

Déjà directeur des ressources humaines du groupe PSA en Espagne et au Portugal pour les marques Citroën, DS et Peugeot, José Manuel Fernandez voit son périmètre d'activité s'étendre à la marque Opel. Dans ses nouvelles fonctions, il est rattaché hiérarchiquement à Xavier Chereau, directeur des ressources humaines monde du groupe PSA et fonctionnellement à Anke Felder, directeur des ressources humaines d’Opel. José Manuel Fernandez évolue dans les rangs du constructeur tricolore depuis 1988.