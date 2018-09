Ola Källenius

président du directoire

01/01/2019

Parcours professionnel :

Au directoire de Daimler depuis 1998 et président de cette instance depuis janvier 2006, Dieter Zetsche passera le relais à Ola Källenius en 2019 à l'issue de l’assemblée générale des actionnaires. Membre du directoire depuis 2015 et responsable de la R&D du groupe et du développement de Mercedes depuis 2017, Ola Källenius deviendra donc président du directoire de Daimler, mais sera aussi à la tête de la division Mercedes-Benz Cars. Dieter Zetsche va quant à lui, après une période légale de deux ans, intégrer le conseil de surveillance de Daimler. Il en deviendra même le président après la recommandation du président actuel Manfred Bischoff. Dans ce jeu de chaises musicales qui s'annonce, Markus Schäfer va succéder à Ola Källenius au sein du directoire avec les mêmes responsabilités de R&D.