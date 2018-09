Pierre Leclercq

directeur du style Citroën

24/09/2018

Parcours professionnel :

Jusqu'ici à la tête du style Kia en Corée, Pierre Leclercq deviendra directeur du style Citroën à compter du 1er novembre 2018. Il remplacera Alexandre Malval, à ce poste depuis 2012, qui prend quant à lui la direction de l'Advanced Design Center de Mercedes à Sophia Antipolis. Entré chez PSA en 2001, Alexandre Malval aura occupé de nombreux postes et dessiné de nombreux modèles et concepts Citroën, mais aussi Peugeot avec notamment la 308 actuelle. En 2012 il devient directeur du style Citroën et participe au renouveau de la marque aux chevrons, comme d'ailleurs Gilles Vidal chez Peugeot et Thierry Metroz chez DS. Le tout, sous la houlette de Jean-Pierre Ploué. Il sera donc remplacé par Pierre Leclercq. Ce belge de 46 ans, diplômé en 1998 du Art Center Collège of Design de Pasadena en Californie, possède déjà une longue expérience. En effet, après un passage au studio Ghia de Ford en Italie, il intègre en 2000 le groupe BMW en Californie et à Munich, où il évolue au design extérieur en travaillant sur divers projets pour les marques BMW, Rolls Royce et Mini, jusqu’à prendre la tête en 2011 du design de BMW M, la ligne haute performance de BMW. En 2013, il est nommé directeur du design du constructeur chinois Great Wall Motors et, en 2017, il prend la direction du style de Kia Motors en Corée du Sud.