Marc Lagrené

directeur clients et opérations

26/09/2018

Parcours professionnel :

Marc Lagrené devient directeur clients et opérations de RCI Bank and Services, la financière du groupe Renault. Il intègre du même coup le comité exécutif. Agé de 53 ans, Marc Lagrené est diplômé d’HEC. Il a rejoint RCI Banque S.A. en 1991 en tant que contrôleur de gestion. De 1995 à 2010, il occupe alternativement des postes dans le contrôle de gestion et le risque de crédit en Italie, à la Diac et au siège de RCI Banque S.A. En 2011, il est nommé directeur général de RCI Banque Argentine avant de revenir en France, trois ans plus tard, et d'être promu à la direction du contrôle interne groupe.