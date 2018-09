Eric Terefenko

président

25/09/2018

Parcours professionnel :

Eric Terefenko (54 ans) est le nouveau président de Speedy, filiale du groupe Bridgestone. Il succède à Jacques Le Foll qui a quitté la présidence de l’enseigne en août dernier après 11 ans de bons et loyaux services. Diplômé de l’ESCP-Europe, Eric Terefenko peut s’appuyer sur plus de 20 ans d’expérience à la tête d’entités de grands groupes internationaux (Mobil, BP, Delek) et sur une expertise retail à la fois stratégique et opérationnelle. Après trois années passées au sein de l’équipe stratégie retail du groupe BP, à Londres, il a ensuite dirigé le réseau multicanal des stations aux couleurs BP en France, en Espagne et au Portugal. Eric Terefenko y a en particulier développé des enseignes fortes des secteurs pétrolier, automobile, alimentaire et restauration, en propre et en partenariat. Pour rappel, Jacques Le Foll avait opéré le rachat Speedy en 2011, avec son équipe de direction, auprès du japonais Itochu. Après avoir contribué au redressement de l'enseigne de fast-fit, le dirigeant avait cédé son réseau au groupe Bridgestone en 2016.