Stéphane Bilot

responsable des activités poids lourds, industriel et agricole

15/10/2018

Parcours professionnel :

Ça bouge dans les rangs d'Allopneus. Le numéro un de la vente de pneumatiques sur Internet annonce l'arrivée de Stéphane Bilot au poste de responsable des activités poids lourds, industriel et agricole. Autant de segments sur lesquels le pure player souhaite accélérer son développement. Diplômé de l'ESC Rouen, Stéphane Bilot (47 ans) a exercé des fonctions commerciales pendant une dizaine d’années chez Norauto et Profil+. En 2004, il rejoint le réseau First Stop France pour développer la zone sud puis intègre la structure centrale pour prendre en charge la direction achats et marketing pour les produits industriels. En 2015, il est promu au sein de la maison-mère de l'enseigne, Bridgestone, avec la responsabilité des activités pneus poids lourds neufs et rechapés pour la France et le Benelux.