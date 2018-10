Hajime Seikaku

vice-président du centre européen de R&D

17/10/2018

Parcours professionnel :

Hajime Seikaku est le nouveau vice-président du centre européen de recherche et développement de Mazda. Âgé de 53 ans, il rejoint cette entité basée à Oberursel, en Allemagne, après avoir officié à la division développement des véhicules au Japon. Auparavant, il avait occupé différents postes dans le secteur du développement des pièces et des véhicules pour le compte à la fois de Mazda et de Ford en Europe et au Japon. Hajime Seikaku a rejoint Mazda pour la première fois en 1987 après l’obtention de son diplôme en ingénierie électrique au Shibaura Institute of Technology de Tokyo. Hajime Seikaku succède à Matsuhiro Tanaka, 57 ans, qui occupait ce poste depuis septembre 2016.