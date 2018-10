Olivier Murguet

Directeur Commerce et Régions

01/11/2018

Parcours professionnel :

Né le 7 mars 1966, Olivier Murguet est diplômé de l’ESCP-Europe. Il entre chez Renault en 1990 au Contrôle de Gestion de Renault Portuguesa et occupe ensuite différents postes à la Direction Commerciale France.

En 1996, il est nommé Directeur des Ventes de Renault do Brasil puis Directeur du Réseau France en 2001. Olivier Murguet a été ensuite successivement Directeur Général de Renault en Pologne, en Espagne, puis au Mexique. En 2012, Olivier Murguet est nommé Directeur Général du Groupe Renault au Brésil et Président Directeur Général de Renault do Brasil.

Depuis le 1er avril 2015, Olivier Murguet était Directeur des Opérations de la région Amériques du Groupe Renault et membre du Comité de Direction de Renault.