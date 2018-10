Jo Stenuit

directeur européen du design

29/10/2018

Parcours professionnel :

Mazda Motor Europe vient d'annoncer la nomination de Jo Stenuit (49 ans) en tant que directeur européen du design de la marque. Il succède à Kevin Rice, qui a quitté Mazda en août 2018. Diplômé du Royal College of Art de Londres, Jo Stenuit fait partie de l’équipe du design de Mazda Europe depuis plus de vingt ans, et a occupé plusieurs fonctions au centre de design de Mazda situé à Oberursel, en Allemagne. Dans son dernier poste de directeur du design intérieur et du style de la marque, il a été chargé d’assurer la montée en gamme de la marque en Europe. Il a été le designer intérieur en chef des deux concept-cars Kiyora (2008) et Hakaze (2007) ainsi que de la précédente génération de la Mazda3 (2008). Il a également passé deux ans au siège social international de Mazda, à Hiroshima, où il a développé le design intérieur du Mazda CX-7 (2004-2006). Dans ses nouvelles fonctions, Jo Stenuit reportera à Ikuo Maeda, directeur international du design de Mazda, ainsi qu’à Hajime Seikaku, vice-président du centre européen de Recherche et de Développement de Mazda.