Werner Lieberherr

président du conseil d'administration

13/11/2018

Parcours professionnel :

Werner Lieberherr est nommé président du conseil d'administration de Mann-Hummel. Il était depuis 2010 PDG de la société Aerospace. Auparavant, Werner Lieberherr a occupé, durant 16 ans, des postes à responsabilité dans le secteur de l'énergie, auprès d'ABB et Alstom Power, Inc. Il détient un diplôme en gestion technique d'entreprise et en recherche opérationnelle de l'École polytechnique fédérale de Zurich, ainsi qu'un Master en gestion d'entreprise de la Kellogg Graduate School of Management de Chicago. Au cours de sa carrière en Europe, en Asie et aux États-Unis, il a joué un rôle essentiel dans la réussite de groupes technologiques internationaux.