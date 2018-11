Jean-Yves Le Berre

directeur des opérations, directeur financier et responsable de l’assurance

12/11/2018

Parcours professionnel :

Jean-Yves Le Berre (53 ans) rejoint Europ Assistance avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des assurances. Il sera à la fois directeur des opérations, directeur financier et responsable de l’assurance pour le Groupe. Il était auparavant le CEO d'AXA Emerging Europe, basé à Paris, suite à sa nomination en 2016. Après avoir débuté sa carrière chez AXA en tant que chef de projet en 1991, Jean-Yves a gravi les échelons pour occuper plusieurs postes majeurs, dont ceux de directeur général adjoint et directeur financier d'AXA Europe centrale et orientale de 2012 à 2016 ou encore de directeur stratégie, contrôle de gestion et achats d'AXA France en 2011-2012. Jean-Yves Le Berre est diplômé de l'Ecole Polytechnique en 1989 et de l'ENSAE en 1991.