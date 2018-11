Maurice Caillard

directeur du développement des ventes

12/11/2018

Parcours professionnel :

Autodistribution annonce la nomination de Maurice Caillard (51 ans) en tant que directeur du développement des ventes (B2B), succédant à Didier Delangle, devenu directeur commercial d’ACR Group. Diplômé de l’ISEG et d’un master de leadership et management Carnegie Tepper School of Business (États-Unis), Maurice Caillard a débuté sa carrière au sein du groupe Trèves, équipementier spécialisé dans l’habitacle, en tant que responsable du marketing et du département pièces de rechange. Il passe ensuite cinq années chez ArvinMeritor, comme chef des ventes pour la France, l’Europe du Sud et l’Afrique du nord. À partir de 2005, il rejoint Bosch, d’abord comme directeur commercial de la rechange automobile où il a piloté une équipe de 40 collaborateurs, puis évolue dans d’autres activités, notamment comme directeur général au sein de la division Security System (vidéosurveillance).