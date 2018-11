Christian Stein

directeur général de la communication et des relations institutionnelles

12/11/2018

Parcours professionnel :

Depuis le 1er novembre, Christian Stein a été nommé directeur général de la communication, des relations institutionnelles de Seat au niveau international et des relations institutionnelles du groupe Volkswagen en Espagne. Outre ces nouvelles fonctions, il continuera d'assumer ses activités de communication de Seat S.A. en coordonnant également la stratégie des relations institutionnelles du groupe Volkswagen en Espagne, au Portugal et en Afrique du Nord. Titulaire d'une licence en sciences économiques et sociales et d'un MBA de l'EM Lyon, M. Stein dirigeait le département marketing de Seat S.A depuis avril 2011 après avoir passé deux décennies dans le groupe PSA occupant différentes fonctions en ventes et marketing en France, au Royaume-Uni, en Belgique et au Luxembourg.