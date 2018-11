David Schotkosky

directeur général

12/11/2018

Parcours professionnel :

Douze ans après son entrée dans le groupe, David Schotkosky est nommé directeur général de Toyota Financial Services France. Ce diplômé d'Audencia Nantes était depuis mai 2017 directeur général adjoint en charge des opérations Toyota Financial Services. Par le passé, il a assuré la direction des opérations de la financière nippone avant d'occuper, de 2013 à 2017, la direction des ventes et du réseau de Toyota France. David Schotkosky succède à René Laz qui devient senior vice-president global sales planning pour Toyota Financial Services Corporation, basé au Japon, à Nagoya. René Laz est arrivé au sein du groupe Toyota en 1997 pour créer Toyota Financial Services France. En 2007, il avait rejoint la Chine pour développer la filiale TFS China puis Bruxelles en 2012 comme vice-président Ventes et Marketing Europe.