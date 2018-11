Benoit Rivallant

président

12/11/2018

Parcours professionnel :

Âgé de 53 ans, Benoit Rivallant est promu au sein du groupe Apollo Tyres. Chef de groupe, en charge des produits commerciaux VUL et OTR au niveau mondial, depuis quatre ans, le Français se voit confier la présidence d'Apollo Vredestein Europe en remplacement de Mathias Heimann qui occupera désormais un rôle de conseiller. Diplômé de l'université de Montpellier, Benoit Rivallant a travaillé plus de vingt-cinq ans chez Michelin. Durant ce laps de temps, il a multiplié les expériences à l'international en tant que directeur régional pour la Jordanie, Syrie et Liban (1992), puis pour le Pacifique sud (1994) ou encore en tant que responsable marketing de Michelin Philippines (1995). En 1997, il rejoint la structure du groupe en Chine où il a été successivement responsable des méthodes de vente et directeur commercial de la division truck et bus en Chine et à Hong Kong (2000). De retour en France en 2003 pour prendre en mains l'activité vélo, il est promu en 2009 vice-président de la division génie civil et pneus industriels de Michelin.