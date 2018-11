Kallian Koy

responsable juridique

12/11/2018

Parcours professionnel :

Dans le but de poursuivre son développement et de mieux organiser ses compétences par expertise, le groupe Gemy, par la voie de Jean-Marc Josse, DAF de l'opérateur, annonce l’arrivée de Kallian Koy en qualité de responsable juridique du groupe Gemy. Ce dernier sera en charge des différents aspects juridiques liés au groupe (droit des affaires, droit des sociétés, droit de la consommation, droit immobilier, croissance externe, développements, contrats…). Kallian Koy a démarré sa carrière en 1999 au sein du groupe Carrefour comme juriste d’entreprise, puis comme juriste d’affaires. Il rejoint en 2003, comme responsable juridique, puis comme directeur juridique et compliance, le groupe Media Saturn France, enseigne de distribution spécialisée dans l’électronique grand public (magasins Saturn) qu’il accompagnera dans sa croissance et dans son développement jusqu’à sa cession au groupe Auchan (magasins Boulanger). Agé de 48 ans et père de quatre enfants, Kallian Koy est titulaire d’une double maîtrise en droit des affaires et en comptabilité, d’un DESS Juriste d’affaires et d’un diplôme Juriste conseil en entreprise (DJCE), complété par un certificat de spécialisation en droit économique et de la distribution.