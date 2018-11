Robyn Denholm

présidente du conseil d'administration

12/11/2018

Parcours professionnel :

Robyn Denholm (55 ans) succède à Elon Musk à la présidence du conseil d'administration de Tesla. Une décision qui fait suite aux soucis rencontré par le dirigeant fondateur avec le gendarme boursier américain (SEC) suite à son tweet du 7 août 2018, dans lequel il affirmait vouloir retirer son groupe de la Bourse au prix de 420 dollars l'action et qu'il avait pour ce faire "sécuriser" les financements nécessaires. Début octobre, la SEC a condamner Musk et Tesla à payer une amende de 10 millions de dollars chacun tout en demandant à revoir l'organigramme de la marque. Actuelle directrice financière du géant australien des télécoms, Telstra, Robyn Denholm assurera ses responsabilités actuelles pour encore six mois. Avant d'atterrir chez Telstra, où elle a occupé les fonctions de directrice de l'exploitation pendant un an et demi, puis de directrice financière, l'australienne a travaillé dans d'autres entreprises technologiques comme Juniper Networks et Sun Microsystems, ainsi que chez Toyota. Depuis 2014, elle était parallèlement membre du conseil d'administration de Tesla. Elon Musk conserve quant à lui le poste de directeur général.