Eve Arakelian

directrice marketing

23/11/2018

Parcours professionnel :

Eve Arakelian devient directrice marketing de Chauffeur Privé. Cette diplômée de la Neoma Business School, en marketing et management international, ainsi que de Sciences-Po Paris a débuté sa carrière en 1999 au sein de start up spécialisées dans la distribution de contenus et services pour téléphones mobile (Neocom Multimedia puis K-mobile). Après un passage dans le groupe Lagardère, elle rejoint en 2006 Gameloft en qualité de B2C Manager, puis assume la fonction de B2C Director en étant basée aux Etats-Unis et enfin de VP Business Performance jusqu'en 2016. Eve Arakelian intègre alors le groupe AccorHotels en tant que vice-présidente e-commerce et digital services pour assurer le suivi de la performance et le développement de la plateforme digitale du groupe.