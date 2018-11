Lionel Rodrigues

directeur de la division automobile

26/11/2018

Parcours professionnel :

Après 43 ans passés au sein du groupe Omia créé par son grand-père Robert Joret en 1947, Philippe Joret, directeur de la division automobile France et international depuis plus de 24 ans, quittera fin 2018 l’entreprise leader du traitement de surface, faisant valoir ses droits à la retraite. Depuis le mois de novembre 2018, Lionel Rodrigues (44 ans), actuel patron du SAV d'Omia et présent depuis deux décennies dans la société, lui succède.