Neil Davies

directeur des ventes flottes Royaume-Uni et Irlande

26/11/2018

Parcours professionnel :

Neil Davies est promu directeur des ventes flottes de Continental Tyres au Royaume-Uni et en Irlande, sous la responsabilité de Matt Wilkinson, directeur commercial de Continental Tyres Groupe. Diplômé de l'académie de Brakenhale (Angleterre), Neil Davies a débuté sa carrière chez Motorway Tyres and Accessories Limited, en 1986, avant de devenir directeur régional de l'enseigne Central Tyres (1988). En 1999, il rejoint Pirelli en qualité de directeur du développement avant d'être nommé, en 2005, directeur grands comptes de Continental au Royaume-Uni et en Irlande.