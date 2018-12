Emilien Castelli

directeur commercial

10/12/2018

Parcours professionnel :

Emilien Castelli (37 ans) vient d'intégrer la direction française de BCAuto Enchères au poste de directeur commercial. Il rejoint parallèlement le Codir de l'entreprise. Il dirige depuis le 12 novembre dernier l'ensemble des services rattachés aux fonctions commerciales en s'appuyant notamment sur Julien Paturaud (Dealer Services Manager), Alexandre Christoph (Corporate Sales Manager), Vanessa Muhadri (Sales Administration Manager) et Masis Serenyan (Marketing Manager). Diplôme de l'Iseg, Emilien Castelli a passé douze ans au sein de divers acteurs de la LLD et de la gestion de parcs en travaillant sur des problématiques marketing, commerciales et achats. Il est notamment passé chez Fraikin, chez GE Capital Fleet Services avant d'être nommé directeur du développement commercial chez Arval. Avant de rejoindre BCAuto Enchères, Emilien Castelli était directeur commercial chez Waykonect où il gérait la mise en place de la gestion de flottes connectées.