Lionel Garcia

responsable du développement réseau

03/12/2018

Parcours professionnel :

Lionel Garcia est nommé responsable du développement réseau de Five Star. Après des débuts en 1992 à la direction après-vente de Sodicam, filiale du groupe Renault, en tant que responsable produits professionnels Renault, il rejoint en 1998 le groupe Dunlop-Goodyear puis, deux ans plus tard, le cabinet de conseil en management Coventeam. A ce titre, il conseil notamment Nissan West Europe, crée le label Nissan Service Pro et gère l'ensemble des actions commerciales après-vente du constructeur pour l'Europe de l'Ouest. Il devient par la suite responsable comptes clés, en charge notamment des signatures d’accords-cadres entre Nissan et ses partenaires, ce qui lui permet de travailler une première fois avec Five Star dès 2013. Cinq ans plus tard, il intègre donc les équipes du GIE avec l'ambition de pérenniser le développement du réseau et d'accompagner les professionnels que le compose autour de problématiques clés telles que la digitalisation de l'après-vente.