Frank Welsch

responsable de la R&D

11/12/2018

Parcours professionnel :

Agé de 54 ans, Frank Welsch se voit confier la responsabilité de la R&D du groupe Volkswagen. Une belle récompense pour ce titulaire d'un doctorat en génie mécanique, fidèle au groupe depuis vingt-quatre ans, et un retour aux sources, lui qui a débuté sa carrière chez VW au département recherche. Suite à cette expérience, il rejoint en 2009 Volkswagen Shanghai en tant que responsable du développement, puis est nommé, en 2011, responsable du développement des châssis, des équipements et de la sécurité des véhicules de la marque Volkswagen. En 2012, il devient membre du conseil d’administration de Skoda Auto, en charge du développement technique et du design, avant d’être nommé, en 2015, membre du directoire de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers en charge du développement technique. Frank Welsch succède à Ulrich Eichhorn quant à lui promu à la présidence du directoire d'IAV GmbH, à Berlin.