Alexis Ghyselinck

responsable marketing France

12/12/2018

Parcours professionnel :

Alexis Ghyselinck (30 ans) est nommé au poste de responsable marketing France de ZF Aftermarket. A ce titre, il dirige le marketing opérationnel et la communication de ZF Aftermarket pour la France et se voit confier la direction d’une équipe de 6 personnes. Dans le cadre du rapprochement entre ZF Services et TRW Aftermarket, Alexis Ghyselinck collabore depuis un an avec les équipes marketing des deux entités. Après avoir mené à bien la nouvelle organisation des équipes, il prend aujourd’hui pleinement ses fonctions de responsable marketing France. Il a pour missions de définir et déployer la stratégie marketing et de communication de ZF Aftermarket pour la France et veille à son application sur le terrain. Il fixe les objectifs à atteindre pour l’année et met en place toutes les actions à réaliser telles que les opérations de promotion, les campagnes de communication, les relations publics ou encore l’évènementiel. Le nouveau responsable est également en charge du digital, notamment d’adapter tous les sites internet de la société à la France ou encore de déployer le programme de fidélité ZF [pro]Points destiné aux ateliers sur le territoire national. Rattaché à Kevin Price, responsable marketing France, Grande-Bretagne et Benelux de ZF Aftermarket, il est basé à Antony et à La Défense, en région parisienne.