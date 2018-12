Laure de Gélas

directrice des ressources humaines

12/12/2018

Parcours professionnel :

Laure de Gélas est la nouvelle directrice des ressources humaines d'Arval France. Diplômée de Sciences Po Paris et de l'université Paris-Dauphine, Laure de Gélas a rejoint le groupe BNP Paribas en 1998. Pendant huit ans, elle exerce des missions de développement RH après quoi elle rejoint la division Banque de Détail Internationale pour occuper des fonctions de gestionnaire de carrière et de talents internationaux jusqu’en 2010, année de son envol pour le Canada. Elle passe quatre ans à Montréal et occupe pendant plusieurs mois la fonction de vice-présidente recrutement de BNP Paribas Corporate & Investment Banking. Depuis 2014, elle occupait le poste de DRH d'International Retail Banking.