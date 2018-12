Bram Schot

président du conseil d'administration

12/12/2018

Parcours professionnel :

Bram Schot, 57 ans, sera le nouveau président du conseil d’administration d’Audi AG à compter du 1er janvier 2019 en remplacement de Rupert Stadler, qui a quitté le groupe en octobre dernier. Il chapeautera à ce titre la marque Audi ainsi que Ducati, Lamborghini et Italdesign Giugiaro. Il continuera temporairement à assumer en parallèle la responsabilité des ventes et du marketing du conseil de direction. Né aux Pays-Bas, Bram Schot a rejoint le groupe Volkswagen en 2011 pour superviser les projets stratégiques des ventes du groupe. Il devient en 2012 responsable du marketing et des ventes au sein du conseil de direction de Volkswagen Commercial Vehicles, puis membre du conseil de direction des ventes et du marketing d’Audi AG en septembre 2017. Le 19 juin 2018, il avait été nommé président du conseil de direction par interim.