Robert Bryant

PDG

17/12/2018

Parcours professionnel :

Robert Bryant est nommé PDG d'Axalta Coating Systems et membre du conseil d'administration. Il assurait cette fonction par intérim depuis octobre dernier. Titulaire d'une licence en économie de l'Université de Floride et d'un MBA de la Harvard Business School, Robert Bryant (50 ans) était depuis 2013 vice-président exécutif et directeur financier du fabricant de peinture. Il reporte désormais à Charlie Shaver, président du conseil d'administration d'Axalta.