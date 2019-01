Xavier Riva

Directeur

03/01/2019

Parcours professionnel :

Promu en décembre 2018 chez Toyota Financial Services Irlande, Cédric Darnière cède les commandes de Lexus France à Xavier Riva. Ce dernier a pris ses fonctions le 1er janvier 2019. Depuis douze ans au service de Toyota, Xavier Riva a occupé des fonctions terrain après-vente et vente, puis de chef de produit marketing. Depuis son arrivée chez Toyota en 2004, il a occupé successivement les postes de chef de service VO, chef de département développement réseau, puis chef de département ventes et réseau Lexus, avant d’être promu directeur après-vente en mars 2016.