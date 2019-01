Alain Van Groenendael

PDG

03/01/2019

Parcours professionnel :

Alain Van Groenendael est le nouveau PDG d'Arval en remplacement de Philippe Bismut, qui part à la retraite. Ce dernier dirigeait la filiale de BNP Paribas spécialisée dans la location longue durée de véhicules d’entreprise depuis 2010. Alain Van Groenendael occupait jusqu’à présent la fonction de président de BNP Paribas Personal Finance et d’Opel Vauxhall Finance. De nationalité belge, Alain Van Groenendael (57 ans) est diplômé de l’Institut catholique des Hautes Etudes commerciales (Ichec) de Bruxelles. Il est fort d’une expérience internationale de trente ans acquis dans les services financiers à Bruxelles, Londres, Amsterdam et Paris. Il a notamment dirigé Finaref (Sofinco) de 2000 à 2004 et la banque de détail Citibank en Europe occidentale de 2004 à 2008. Alain Van Groenendael a ensuite rejoint BNP Paribas Personal Finance en tant qu’administrateur et directeur général délégué en charge de l’international et du marketing avant d’en prendre la présidence en juin 2015.