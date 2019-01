Mark Reuss

président

03/01/2019

Parcours professionnel :

Mark Reuss est le nouveau président de General Motors. Il succède à Dan Ammann qui a été promu à la tête de Cruise, filiale du groupe dédiée à la mobilité autonome. Âgé de 55 ans, Mark Reuss était dernièrement vice-président exécutif en charge du développement mondial des produits, des achats et de la chaîne d'approvisionnement. Il conserve la responsabilité de la marque Cadillac et celle de la planification globale du groupe. Ingénieur en mécanique de formation, Mark Reuss est entré chez General Motors en 1983 en tant que stagiaire. Fidèle à la firme américaine depuis cette date, le dirigeant a gravi tous les échelons pour devenir l'une des forces vives du groupe. Par le passé, il a notamment été vice-président de l'ingénierie, président de GM en Australie et en Nouvelle-Zélande ou encore responsable de la production globale. Il a également créé et dirigé la division performance du groupe. Il reporte à Mary Barra, président du conseil d'administration de General Motors.