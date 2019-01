Ludovic Huchede

chef des ventes pièces de rechange

04/01/2019

Parcours professionnel :

Ludovic Huchede est promu chef des ventes pièces de rechange du groupe Gemy pour la zone de Châteaubriant, Saint Nazaire, Vannes, Auray et Rennes. Il reporte à Jérôme Saintot, directeur commercial et marketing PR de Gemy Pièces de Rechange. Âgé de 36 ans et titulaire d'un Bac commercial, Ludovic Huchede a débuté sa carrière professionnelle (2003) en tant que magasinier chez un concessionnaire automobile en Vendée. Originaire de la Mayenne, il revient ensuite sur sa terre natale et rejoint en 2004 la toute première équipe de Gemy Pièces de Rechange intégralement consacrée aux services PR et accessoires de PSA, alors située à Laval avant son déménagement sur Torcé (35). Il enchaine ensuite les postes de magasinier à l’exploitation, téléopérateur au centre d’appel et conseiller commercial itinérant pour le Maine-et-Loire.