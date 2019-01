Frédéric Leurent

responsable

07/01/2019

Parcours professionnel :

Frédéric Leurent est le nouveau responsable de CarsOnTheWeb France. Il succède à ce poste à Pieter Behets, qui avait assuré cette fonction par intérim depuis janvier 2017. Avant cette nomination,Frédéric Leurent a travaillé chez Dekra Automotive Solutions en tant que responsable grands comptes. Auparavant, il a cofondé deux entreprises de vente en ligne après une carrière dans le marketing, où il a occupé diverses fonctions de responsable marketing et de directeur du marketing, notamment chez Avis. Pour rappel, CarsOnTheWeb, dont le siège social est en Belgique, a été fondée en 2004 et est devenue une entreprise de vente aux enchères de véhicules importante au niveau européen, comptant six bureaux et 170 salariés qui vendent plus de 68 000 véhicules d’occasion par an.