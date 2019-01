Lionel Vautrin

directeur commercial et marketing

11/01/2019

Parcours professionnel :

Depuis le 1er janvier 2019, Lionel Vautrin occupe le poste de directeur commercial et marketing de Hella Aftermarket pour la France. Il prend ainsi la tête des équipes ventes, marketing et service clients, soit 25 personnes au total. Il assumera cette mission en parallèle de ses responsabilités liées au développement international de Hella Aftermarket, poste qu'il occupe depuis juillet 2016. Âgé de 43 ans, ce diplômé de l'Université des sciences appliquées et des arts de Dortmund (Allemagne) ainsi que de l'Essec a réalisé l'ensemble de sa carrière professionnelle dans le monde de l'après-vente automobile. Comme tant d'autres, il a fait ses débuts chez Valeo (1996), en Allemagne, comme assistant marketing, avant de découvrir l'international. De 1997 à 2009, il multiplie les expériences en Chine (responsable après-vente de Valeo Wiper Systems, responsable des ventes et du marketing de Valeo, responsable de projets puis directeur des opérations de Valeo Service) avant d'intégrer les rangs de Hella. D'abord directeur général d'Hella Trading, à Shanghai, il se voit ensuite confier la vice-présidence APV et OE de l'équimentier en Chine (2012) avant de devenir directeur APV pour toute la région Asie-Pacifique (2015).