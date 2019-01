Alexandre Hitzinger

membre du directoire en charge du développement technique

10/01/2019

Parcours professionnel :

Alexandre Hitzinger (47 ans) intègre le directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires, avec la responsabilité du développement technique. Il devient également responsable de la création et de la gestion du « Centre pour la conduite autonome et les activités MaaS » au sein du groupe Volkswagen. Alexander Hitzinger est titulaire d'un diplôme d’ingénieur et d’un MBA. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1997 comme ingénieur développement chez Toyota Motorsport, en Allemagne. De 2000 à 2003, il a géré le département Développement WRC (World Rally Car) chez le fabricant britannique de moteurs Cosworth, avant de prendre la tête du département développement de la Formule 1 de 2003 à 2006. Entre 2006 et 2011, il a occupé la fonction de directeur des technologies de pointe chez Red Bull Technology, au Royaum-Uni, avant d'évoluer chez Porsche en tant que directeur technique LMP1 pour le Championnat du monde d’endurance du Mans. Depuis 2016, il évoluait chez Apple en tant que directeur principal de l'ingénierie matérielle.