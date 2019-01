Thierry Zimmermann

directeur des systèmes d'information

11/01/2019

Parcours professionnel :

Parts Holding Europe, la holding de Bain Capital, dont fait désormais partie Autodis Group (Autodistribution) et qui est également actionnaire majoritaire d'Oscaro, vient de nommer Thierry Zimmermann (52 ans) au poste de directeur des systèmes d'information. A ce titre, il intègre le comité exécutif du groupe. Diplômé de l'institut commercial de Nancy et titulaire d'un DESS en informatique, Thierry Zimmermann a évolué pendant 25 ans chez Procter & Gamble, notamment en tant que DSI France, entre 2003 et 2007, puis en en tant que directeur de l'informatique de l'équipe P&G dédiée à Carrefour, l'un des quatre plus grands comptes mondiaux du groupe. En 2015, il devient DSI Europe de Fast Retailing, maison-mère des marques Uniqlo et Comptoir des Cotonniers, où il refond les ERP, revisite les systèmes de gestion des entrepôts logistiques et développe les solutions digitales en magasin pour accroître les ventes en multi-canal.