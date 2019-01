Guy Heywood

directeur marketing

15/01/2019

Parcours professionnel :

L'équipe marketing Europe d'Hankook Tire dédiée à l'activité poids lourd est désormais entre les mains de Guy Heywood. Son prédécesseur, Seok-Yun Kim a quant à lui été promu directeur de la filiale Hankook à Djeddah, en Arabie-Saoudite. Ce britannique âgé de 51 ans possède une grande expérience marketing et commerciale à l'échelle internationale, acquise à des postes de direction dans l'industrie du pneumatique. Après avoir fait carrière dans les rangs de l'association britannique Transaid, Guy Heywood rejoint en 2012 le groupe Michelin, au Royaume-Uni, pour y assurer la direction commerciale de la division camions et bus. Il reporte désormais à Tony Lee, vice-président marketing et distribution d'Hankook Tire Europe.