Guillaume Jolit

chef du département presse et relations publiques

16/01/2019

Parcours professionnel :

Nommé à la tête du département presse et relations publiques de Porsche France, Fayçal Elasri est remplacé chez Audi France par Guillaume Jolit. Titulaire d'un Master en Information et Communication de l'université Paris-La Sorbonne, ce dernier est un pur produit du groupe VW. Après des débuts en tant qu'assistant presse chez Seat, il occupe ensuite une fonction d'attaché de presse d'Audi, à partir de 2006, et assure pendant cinq mois une mission au département des RP corporate chez Audi AG en 2010. En novembre 2011, il est nommé responsable du programme de fidélisation myAudi, du programme de mécénat Audi Talents Waxards, des partenariats et du placement de produits, avant d'être promu, trois ans plus tard, chef du service presse et relations publiques de Skoda. Il occupera à présent le même mais pour le compte de la marque aux anneaux et reporte ainsi à Lahouri Bennaoum, directeur général de celle-ci dans l'Hexagone.