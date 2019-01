Fayçal Elasri

chef du département presse et relations publiques

16/01/2019

Parcours professionnel :

Depuis le 15 janvier 2019, Fayçal Elasri (40 ans) est le nouveau chef du département presse et relations publiques de Porsche France. Il succède à Dominik Gruber, promu directeur marketing et expérience client en juillet 2018, et reporte à Marc Meurer, directeur général de la marque en France. Ingénieur diplômé de l'Estaca, par ailleurs titulaire d'un Master en marketing de HEC Paris, Fayçal Elasri a débuté sa carrière chez Audi France en 2003 en tant que chef de produit avant de devenir chef de district vente (2007) pour la région Est puis chef du service promotion des ventes. En 2013, il rejoint Seat France d'abord en tant que chef du service produit puis comme chef du service communication marketing. Depuis 2017, il était à la tête du département presse et RP d'Audi France.