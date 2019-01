Christophe Boutemy

directeur des achats

18/01/2019

Parcours professionnel :

Christophe Boutemy est le nouveau directeur des achats de Parts Holding Europe (Bain Capital) et intègre, à ce titre, le comité exécutif du groupe. Diplômé de l’École Centrale Paris et de l'université de Stanford (San Francisco, Etats-Unis), Christophe Boutemy débute sa carrière dans le secteur du conseil en stratégie et en management (Mars and co puis The Boston Consulting Group). En 2009, il intègre le groupe Casino où il reste neuf ans. En 2013, il y est nommé directeur marchandises internationales Europe, Moyen-Orient, Afrique, puis devient directeur des achats marques de distributeur et premiers prix du groupe en 2014. En mars 2018, Christophe Boutemy rejoint Autodis Group, en tant que directeur adjoint des achats du groupe en y apportant sa grande expertise du métier. Il succède à Christian Amirault qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite après 31 ans de bons et loyaux services au sein du groupe.