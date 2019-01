Michel Chabot

directeur du développement

01/01/2019

Parcours professionnel :

Depuis juillet 2018, Michel Chabot a rejoint l'enseigne Point S pour prendre en mains la direction du développement sur le territoire français. Véritable spécialiste du secteur automobile, ce dernier évoluait depuis 2009 chez Doyen Auto où il a été successivement directeur commercial et des opérations puis directeur des opérations et des comptes clés. Par le passé, Michel Chabot a débuté sa carrière chez Dunlop France chez qui il est resté douze ans notamment en tant que commercial pneus tourisme et PL sur la zone Rhône-Alpes et Paris. Il s'est ensuite tourné vers la distribution, chez Euromaster, assurant pendant quatorze ans le poste de responsable régional puis de responsable marketing PL, puis chez First Stop à la direction des grands comptes. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Michel Chabot animera une équipe de neuf responsables régionaux chargée d'animer le réseau mais aussi de soutenir la croissance des quatre concepts de l'enseigne que sont Point S Entretien Rapide (centres-villes et stations-service), Point S Centre Auto (zone commerciale), Point S City (communes rurales et hyper centres-villes) et Point S Industriel (poids lourd, génie civil, agraire…).