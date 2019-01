Stephan Wöllenstein

membre du directoire

23/01/2019

Parcours professionnel :

Stephan Wöllenstein (55 ans)actuel président du groupe Volkswagen en Chine,est nommé membre du directoire de Volkswagen Véhicules Particuliers. Titulaire d’un doctorat en administration des affaires, Stephan Wöllenstein évolue depuis 23 ans dans le groupe. Il a rejoint la marque VW en 1995 et y a occupé diverses fonctions de direction en vente et en marketing. En 2004, il rejoint la Chine en étant promu directeur exécutif adjoint de SAIC Volkswagen, à Shanghai. Trois ans plus tard, retour en Allemagne, il prend à la tête de la division « Small Product Line » de Volkswagen, à Wolfsburg. En 2012, sa carrière l'amène une nouvelle fois sur le sol chinois quand il se voit confier la direction générale de la marque Volkswagen ainsi que la vice-présidence exécutive de FAW-VW. Enfin, entre 2016 et novembre 2018, il assure la présidence du directoire de la marque VW à Pékin.