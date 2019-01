Marc Frustié

directeur général

29/01/2019

Parcours professionnel :

En poste depuis 2016, Mathieu Chardin quitte la direction générale du réseau de centre-auto pour assumer de nouvelles responsabilités dans les rangs du groupe Michelin. Pour lui succéder, la direction du Bibendum a fait appel à Marc Frustié. Âgé de 61 ans, ce dernier est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et titulaire d'un MBA de l'INSEAD. Après avoir débuté sa carrière comme officier dans la Légion Etrangère, Marc Frustié a rejoint le cabinet McKinsey comme consultant. Par la suite, il occupe plusieurs fonctions de direction générale dans de grandes entreprises industrielles et de services (Tokheim, Potain, Solvus et Autodistribution) où il mène avec succès des plans de transformation avant de devenir président du directoire de Kloeckner Metals France, puis de Genoyer. Il prend désormais la tête d'un réseau riche de plus de 400 centres (dont 129 franchisés) et 800 ateliers mobiles qui emploie plus de 2500 personnes en France. Chaque année, Euromaster accueille dans ses centres un million de clients particuliers et 100000 professionnels auprès de qui sont écoulés 3 millions de pneumatiques.