Nathalie Hoffet

chef du département marketing

31/01/2019

Parcours professionnel :

A compter du 1er février 2019, Nathalie Hoffet devient responsable du département marketing d'Audi France. Placée sous la houlette de Lahouari Bennaoum, directeur général de la marque dans l'Hexagone, elle aura à ce titre la charge des activités relatives au marketing produit et à la communication média. Titulaire d'un master en marketing et management de l'Essec, Nathalie Hoffet a débuté sa carrière dans la distribution de produits naturels, au sein de La Vie Claire. En 1994, elle intègre la branche électronique grand public de Sony France et y occupe différents postes à responsabilité. En 2003, elle se voit notamment confier la direction de la communication. Elle a rejoint Volkswagen Group France en septembre 2015 au poste de responsable communication d'Audi où elle avait pour mission de développer l'image Premium de la marque en s'appuyant sur plusieurs leviers que sont la publicité, les médias, le digital, le CRM, les évènements et les partenariats.