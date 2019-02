Jean-Philippe Juvin

responsable du département ventes flottes

01/02/2019

Parcours professionnel :

Volkswagen Group Retail France (VGRF), la filiale de distribution du groupe Volkswagen France créée en 2017, s’est dotée d’un département ventes flottes dont les rênes sont tenues depuis le 1er janvier 2019 par Jean-Philippe Juvin. Diplômé d’une école de commerce, le responsable a passé l’essentiel de sa carrière chez Renault et Renault Retail Group (RRG) avant de prendre la direction générale de Porsche Sonauto en 2014 au sein de PGA Motors. Il devient ensuite responsable de Bentley Paris-Seine (2015-2016) tout en cumulant le poste de directeur de la nouvelle concession Audi Paris 16 (2015-2018). Dans ses nouvelles fonctions au sein de VGRF, Jean-Philippe Juvin est placé sous la houlette d’Olivier Lequertier, le directeur général adjoint opérationnel. En collaboration avec les directeurs de pôles, il aura en charge la politique et l’organisation des ventes aux entreprises pour les sept marques (Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Audi, Porsche et Bentley) distribuées par VGRF. En 2018, VGRF a réalisé 35 790 ventes de véhicules neufs dont plus de 10 000 en entreprises.