Déborah Barbe

responsable partenariat et expérientiel

01/02/2019

Parcours professionnel :

Déborah Barbe est nommée responsable partenariat et expérientiel d'Audi France. Elle aura notamment la charge de la stratégie des partenariats et du sponsoring, de la mise en place et de l'exploitation des placements produits ainsi que du programme relationnel myAudi. Titulaire d'un master en information et communication de l'université Nice-Sophia Antipolis, Déborah Barbe a débuté sa carrière dans l'univers du cinéma et du divertissement chez Fox Pathé Europa, en tant que chargée des relations presse. Elle a aussi assuré cette même fonction en agences de communication pour Adidas, Rip Curl et Kickes avant de se spécialiser dans l'automobile (Skoda, Hertz, Jeep, Alfa Romeo…). Elle a rejoint Volkswagen Group France en février 2015 au poste de responsable presse corporate et lifestyle. Elle reporte désormais à Nathalie Hoffet, nouvelle responsable du département marketing.